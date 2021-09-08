شؤون الحرمين: لم يتم تسجيل أي حالة بكورونا في المسجد الحرام منذ بدء الجائحة

محررو المناطق:

قالت شؤون الحرمين الشريفين إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المسجد الحرام منذ بدء الجائحة.

وأضافت خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العودة الكاملة لم تكن للمعتمرين فقط أو المصلين، وإنما كانت للدروس وطلاب معهد الحرم، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وتابع أننا ماضون بتوجيهات القيادة الحكيمة للعودة الآمنة بما يكفل صحة وسلامة المعتمر والمصلين.