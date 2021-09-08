شؤون الحرمين: لم يتم تسجيل أي حالة بكورونا في المسجد الحرام منذ بدء الجائحة

قالت شؤون الحرمين الشريفين إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المسجد الحرام منذ بدء الجائحة.
وأضافت خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العودة الكاملة لم تكن للمعتمرين فقط أو المصلين، وإنما كانت للدروس وطلاب معهد الحرم، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.
فيديو | “شؤون الحرمين” لـ #برنامج_120: #المسجد_الحرام لم يسجل أي إصابات بـ”كورونا” منذ بدء الجائحة#الإخبارية pic.twitter.com/Zd9GswYcCO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2021
وتابع أننا ماضون بتوجيهات القيادة الحكيمة للعودة الآمنة بما يكفل صحة وسلامة المعتمر والمصلين.
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