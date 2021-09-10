“الأرصاد”: معظم مناطق المملكة لا تشهد فصلي الخريف والربيع

محررو المناطق:

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد، نحن الآن في مرحلة انتقالية هذه المرحلة قد تعتدل نسبيًا وقد تتغير عن فصل الصيف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد، في تصريحات لـ”برنامج 120″ المذاع على قناة “الأخبارية”، أن معظم مناطق المملكة لا تشهد فصلي الخريف والربيع، والآن نشهد مرحلة انتقالية لفصل الشتاء.

فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #برنامج_120: معظم مناطق #المملكة لا تشهد فصلي الخريف والربيع .. والآن نشهد مرحلة انتقالية لفصل الشتاء#الإخبارية pic.twitter.com/853c6jn07A — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2021

وأضاف “القحطاني”، عادة ما نطلق عليها المراحل الانتقالية لأن كثير من مناطق المملكة لا تشهد عوامل الطقس في فصل الصيف والخريف، لافتًا إلى أن بعض المناطق في المملكة يظهر فيها فصل الربيع أو الخريف بشكل واضح وخاصة المناطق الشمالية منها والمرتفعات الوسطى.