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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات

السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات

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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات

السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات
سناب شات
http://almnatiq.net/?p=1025769
محررو المناطق:

قال د. ماجد الموزان المحامي وعضو النيابة العامة سابقًا، إن عقوبة وضع صور خادشة للحياء في «سناب شات»، لجذب المشاهدات نظمها قانون الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.

وأشار الموزان خلال لقاء مع «برنامج 120» عبر قناة «الإخبارية» إلى أنه ذكر في المادة الرابعة المساس بالحياة الخاصة، عن طريق استخدام الهواتف النقالة، المزودة بكاميرا أو ما في حكمها، وأيضًا التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم.

 

وتابع أن المادة السادسة وهي الأشد يعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد 3 ملايين ريال، من قام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، الأداب العامة، حرمة الحياة الخاصة، وإعداده أو أرساله وتخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية  أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

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