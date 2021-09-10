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“تخصصي تبوك” يقدم لقاح فيروس كورونا لنزلاء التأهيل الشامل بالسجون

“تخصصي تبوك” يقدم لقاح فيروس كورونا لنزلاء التأهيل الشامل بالسجون
مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1025779
المناطق- تبوك- فايز السميري:

قام فريق من الصحة العامة تابع لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بالتعاون مع إدارة التأهيل الطبي بالمديرية العامة للشؤون الصحية، بزيارة لمقر مركز التأهيل الشامل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لـعدد 35 من النزلاء والموظفين .

 

وأعرب مدير مركز التأهيل الشامل بمدينة تبوك أسعد أبو هاشم، عن شكره لتخصصي تبوك وإدارة التأهيل الطبي بصحة تبوك على تعاونهم وحرصهم على تلقي نزلاء المركز والموظفين اللقاح.

 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة لتخصصي تبوك تعد الثانية لمركز التأهيل الشامل حيث تم إعطاء اللقاح في الزيارة الأولى لـعدد 165 من النزلاء ومنسوبي المركز .

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