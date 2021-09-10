الاتحاد الآسيوي يرفض طلب “تراكتور” بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق بدوري الأبطال

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قال الإعلامي الرياضي سلطان المهوس قبل قليل، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب نادي تراکتور، بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق الأول في دوري أبطال آسيا.

وأشار “المهوس” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن رفض الاتحاد الآسيوي جاء بسبب تقديم الطلب بعد نهاية المهلة الممنوحة لإضافة واستبدال اللاعبين.

#من_آسيا |

خبر خاص :#الاتحاد_الآسيوي يرفض طلب #تراکتور بإضافة خمسة لاعبين لقائمة بدوري أبطال آسيا @theAFCCL_ar بسبب تقديم الطلب بعد نهاية المهلة الممنوحة لإضافة واستبدال اللاعبين.#النصر pic.twitter.com/xj4eMteQ4i — سلطان المهوس (@msultan444) September 10, 2021

وكان تراكتور الإيراني قد طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.