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الاتحاد الآسيوي يرفض طلب “تراكتور” بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق بدوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب “تراكتور” بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق بدوري الأبطال
الاتحاد الاسيوي لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=1025783
محررو المناطق:
قال الإعلامي الرياضي سلطان المهوس قبل قليل، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب نادي تراکتور، بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق الأول في دوري أبطال آسيا.
وأشار “المهوس” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن رفض الاتحاد الآسيوي جاء بسبب تقديم الطلب بعد نهاية المهلة الممنوحة لإضافة واستبدال اللاعبين.

وكان تراكتور الإيراني قد طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.
ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

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