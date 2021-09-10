احدث الأخبار

ضبط 14 طنًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بجدة
منوعات
 الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.. رسميًا
أبرز المواد
 أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)
صحة
 السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات
أبرز المواد
 8610 وفاة إلى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يرفض طلب “تراكتور” بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق بدوري الأبطال
أبرز المواد
 معظمها بسبب الجوال.. 13 وفاة لكل 100 ألف نسمة بالمملكة نتيجة الحوادث المرورية (فيديو)
أهم الاخبار
 «الزعاق» يكشف عن أروع المظاهر الكونية مشاهدة بالعين المجردة (فيديو)
محليات
 “تخصصي تبوك” يقدم لقاح فيروس كورونا لنزلاء التأهيل الشامل بالسجون
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: منع نقل ركاب “الترانزيت” من الدول المعلَّق القدوم منها عبر مطارات المملكة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: معظم مناطق المملكة لا تشهد فصلي الخريف والربيع
أبرز المواد
 مستشار موارد بشرية: تسيب بعض الموظفين الحكوميين دفع المسؤولين لإصدار نظام الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
ضبط 14 طنًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بجدة

ضبط 14 طنًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بجدة

منوعات
الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.. رسميًا

الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.. رسميًا

أبرز المواد
أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)

أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)

صحة
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات

السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبة وضع صور خادشة للحياء في “سناب شات” لجذب المشاهدات

أبرز المواد

معظمها بسبب الجوال.. 13 وفاة لكل 100 ألف نسمة بالمملكة نتيجة الحوادث المرورية (فيديو)

معظمها بسبب الجوال.. 13 وفاة لكل 100 ألف نسمة بالمملكة نتيجة الحوادث المرورية (فيديو)
استخدام الجوال أثناء القيادة
http://almnatiq.net/?p=1025785
محررو المناطق:

كشف الدكتور يوسف الصفيان مدير مركز وبائيات الحوادث في الهلال الأحمر، عن تسجيل 13 وفاة لكل 100 ألف نسمة بالمملكة، مشيرًا إلى أن معظمها بسبب استخدام الجوال والسرعة العالية.

وأشار “الصفيان” في لقاء مع قناة “الإخبارية” إلى أن هذه النسبة عالية، موضحًا أنه بالنظر إلى عدد وفيات الأمراض والأوبئة في بلاد العالم، فإن نسبة وفيات الحوادث أكثر.

وأوضح أن من أعلى الفئات الخمسة للوفيات في المملكة هي الحوادث المرورية، لافتًا إلى أن نسبة الحوادث، وكذلك الإصابات أصبح أقل، نتيجة تعزيز السلامة المرورية (ساهر).

روابط ذات صلة

إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون مخدر للمملكة

إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون مخدر للمملكة
“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة

“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة
الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*