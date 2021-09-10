معظمها بسبب الجوال.. 13 وفاة لكل 100 ألف نسمة بالمملكة نتيجة الحوادث المرورية (فيديو)

محررو المناطق:

كشف الدكتور يوسف الصفيان مدير مركز وبائيات الحوادث في الهلال الأحمر، عن تسجيل 13 وفاة لكل 100 ألف نسمة بالمملكة، مشيرًا إلى أن معظمها بسبب استخدام الجوال والسرعة العالية.

وأشار “الصفيان” في لقاء مع قناة “الإخبارية” إلى أن هذه النسبة عالية، موضحًا أنه بالنظر إلى عدد وفيات الأمراض والأوبئة في بلاد العالم، فإن نسبة وفيات الحوادث أكثر.

وأوضح أن من أعلى الفئات الخمسة للوفيات في المملكة هي الحوادث المرورية، لافتًا إلى أن نسبة الحوادث، وكذلك الإصابات أصبح أقل، نتيجة تعزيز السلامة المرورية (ساهر).