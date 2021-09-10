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أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)

أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)

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أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)

أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)
المبيدات الحشرية
http://almnatiq.net/?p=1025804
محررو المناطق:

قال د. محمد القيسي أخصائي أول – اختصاص الأمراض الباطنية و الطب الوقائي، إن المبيدات الحشرية خطرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء، وتسبب السرطان في حالات متقدمة.

وأضاف القيسي لـ برنامج «120» عبر قناة «الإخبارية» أن هذه المبيدات من الممكن أن تسبب خلل في بعض الهرمونات، خللص في غدد الصماء عند الإنسان.

 


وأشار أخصائي الأمراض الباطنية و الطب الوقائي إلى أنه قد  تكون بعض المبيدات الضارة أو الممنوعة مسرطنة.

 

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