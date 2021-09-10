أخصائي: المبيدات الحشرية خطيرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء (فيديو)

محررو المناطق:

قال د. محمد القيسي أخصائي أول – اختصاص الأمراض الباطنية و الطب الوقائي، إن المبيدات الحشرية خطرة وتؤثر على خصوبة الرجال والنساء، وتسبب السرطان في حالات متقدمة.

وأضاف القيسي لـ برنامج «120» عبر قناة «الإخبارية» أن هذه المبيدات من الممكن أن تسبب خلل في بعض الهرمونات، خللص في غدد الصماء عند الإنسان.

فيديو | د. محمد القيسي لـ #برنامج_120: المبيدات الحشرية خطرة وقد تؤثر على خصوبة الرجال وتسبب السرطان في حالات متقدمة#الإخبارية pic.twitter.com/8v5X67jpdg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2021



وأشار أخصائي الأمراض الباطنية و الطب الوقائي إلى أنه قد تكون بعض المبيدات الضارة أو الممنوعة مسرطنة.