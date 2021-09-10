السجن 6 أشهر لمن زاول صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ.
وشمل القرار تعديل إحدى مواد العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والتي تتعلق بمزاولة صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة.
وجاء في نص القرار:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».
ثانياً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».
التعليقات (٠) اضف تعليق