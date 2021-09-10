السجن 6 أشهر لمن زاول صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص

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نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ.

وشمل القرار تعديل إحدى مواد العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والتي تتعلق بمزاولة صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة.

وجاء في نص القرار:

أولاً: تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».

ثانياً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».