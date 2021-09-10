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السجن 6 أشهر لمن زاول صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=1025825
محررو المناطق

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ.

 

وشمل القرار تعديل إحدى مواد العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والتي تتعلق بمزاولة صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة.

 

وجاء في نص القرار:

 

أولاً: تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».

 

ثانياً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».

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