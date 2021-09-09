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مُختص يتوقع ارتفاع أسعار السيارات بالمملكة.. ويوضح السبب (فيديو)

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مُختص يتوقع ارتفاع أسعار السيارات بالمملكة.. ويوضح السبب (فيديو)

مُختص يتوقع ارتفاع أسعار السيارات بالمملكة.. ويوضح السبب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1025851
محررو المناطق

توقع المختص في قطاع السيارات أحمد الحربي، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة خلال الفترة القادمة، بسبب أزمة نقص إنتاج “الرقائق” الإلكترونية.

 

وأوضح الحربي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك الأزمة أثرت في إنتاج السيارات، وهو ما يفسر حدوث ارتفاع بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

 

ولفت إلى أن هناك سيارا تحتوي على أكثر من 100 وحدة تحكم جميعها قائم على الرقائق الإلكترونية، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة الحديثة والإلكترونية من كاميرات وغسالات وغيرها تعتمد على تلك الرقائق.

 

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