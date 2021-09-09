ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المُعلن عنها مؤخرًا لإجراء المقابلة الشخصية

محررو المناطق

دعا ديوان المظالم، المُرشحين للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة جدارة نهاية شهر محرم إلى إجراء المقابلة الشخصية.

وأهاب الديوان بالمرشحين إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق ابتداءً من يوم الاثنين ٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ وحتى يوم الثلاثاء ١٤ / ٢ / ١٤٤٣ هـ، بالمقر الرئيسي لديوان المظالم بمدينة الرياض.

وشدد على ضرورة حضور المرشحين للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد والذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بمنظومة جدارة.

ونوه إلى أهمية إحضار أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل العلمي، على أن يتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.

ويمكن للمتقدمين على تلك الوظائف الإطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي: “https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/news/Pages/news-950.aspx”.