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استشاري يُحذر: الألعاب وأفلام الكرتون أحد أسباب كوابيس النوم لدى الأطفال (فيديو)

استشاري يُحذر: الألعاب وأفلام الكرتون أحد أسباب كوابيس النوم لدى الأطفال (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1025880
محررو المناطق

حذر استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، من احتواء بعض الألعاب وأفلام الكرتون على مشاهد عنيفة قد تسبب اضطرابات النوم للأطفال.

 

وقال الشريف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن أحد أسباب الكوابيس المستمرة في النوم للطفل مشاهدة المناظر المخيفة والعنيفة.

 

ولفت إلى أن اضطرابات النوم المستمرة تتسبب في الكثير من الأمراض مثل السكري ونوبات القلب والقلق والاكتئاب، داعياً إلى استشارة الطبيب في حال استمرارها.

 

ونوه إلى أن أسباب الدخول في تلك الحالة تتضمن السهر واستخدام بعض الأدوية ومشاهدة أفلام الرعب والعنف ومتابعة الأخبار المُقلقة.

 

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