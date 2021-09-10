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مستشار أسري: 79 % من حالات الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين (فيديو)

مستشار أسري: 79 % من حالات الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين (فيديو)

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مستشار أسري: 79 % من حالات الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين (فيديو)

مستشار أسري: 79 % من حالات الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1025882
محررو المناطق

قال المستشار الأسري عبد الله السلمان، إن 79 % من حالات الطلاق في المملكة  سببها انعدام الحوار بين الزوجين، مشيراً الي إن الإحصائية جاءت بعد مجموعة من الدراسات الكثيرة.

وأضاف المستشار الأسري خلال لقاء عبر قناة «الإخبارية»، إن تلك الإحصائيات خاصة بالمملكة فقط وليست خاصة بالعالم العربي، موضحاً أنها نتيجة عدد من الدراسات التي جرت في عدد من المراكز والجامعات يالإضافة إلى عدد من استطلاعات الرأي التي طرحت عبر تويتر وعدد من المنصات.

وأكد السلمان، على أن النتيجة النهائية في الاحصائيات تشدد على ضرورة وجود حوار بين الأسرة، وغياب الحوار بين الزوجين هو أهم عوامل الطلاق.

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