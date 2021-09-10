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تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة بالدول المعلّق القدوم منها حتى 30 نوفمبر

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة بالدول المعلّق القدوم منها حتى 30 نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=1025887

بدأت المديرية العامة للجوازات، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

ويأتي التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

 

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

 

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

 

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