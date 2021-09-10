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هطول أمطار غزيرة شمال شرق مكة المكرمة (فيديو)

هطول أمطار غزيرة شمال شرق مكة المكرمة (فيديو)

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أهم الاخبار

هطول أمطار غزيرة شمال شرق مكة المكرمة (فيديو)

هطول أمطار غزيرة شمال شرق مكة المكرمة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1025894
محررو المناطق

تعرضت منذ قليل، شمال شرق مكة المكرمة، إلى حالة من الطقس السيئ، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران, فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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