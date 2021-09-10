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ادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ

ادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ

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ادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ

ادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1025901

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة ، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف.
وقال الملك المفدى :” تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

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