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مشاهد ترصد التزام زوار المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية

مشاهد ترصد التزام زوار المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1025905
محررو المناطق

رصدت لقطات تلفزيونية، مدى التزام المُعتمرين وزوار المسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

 

وأظهرت اللقطات التي عرضتها قناة “الإخبارية”، وجود التزام كبير بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

 

وجرى توزيع 4 آلاف مظلة على المُعتمرين، إلى جانب استمرار أعمال تعقيم ساحات المسجد الحرام وأروقته.

 

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