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ولي العهد يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني

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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ

منوعات

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي في وفاة وزير الدفاع المدني
سمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=1025909

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف.
وقال سمو ولي العهد : “تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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