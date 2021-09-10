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القيمة السوقية لهجن الختام تبلغ 372 مليوناً

القيمة السوقية لهجن الختام تبلغ 372 مليوناً
http://almnatiq.net/?p=1025915
المناطق - واس

اختتم مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، بقيمة سوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من المهرجان، بلغت كمتوسط سعر من 279 مليوناً إلى 372 مليون ريال، حيث تقدر قيمة المطية الواحدة المشاركة في الأشواط الأربعة الختامية بمبلغ يبدأ من ثلاثة إلى أربعة ملايين للمطية الواحدة، وفقاً لخبراء في مجال الهجن.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان المهندس محمود البلوي أن الهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المهرجان تعد من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جداً، مشيراً إلى أن الهجن الفائزة في الأشواط الأربعة النهائية قد تباع بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأضاف أن القيمة السوقية للهجن التي شاركت في الأدوار التمهيدية بلغت من 2.254 إلى 3.758 مليارات ريال “متوسط سعر” لـ 7873 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للمشاركة في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال “متوسط سعر” لـ 6713 مطية، ومتوسط سعر المطايا المشاركة في الأدوار التمهيدية بين 300 إلى 600 ألف ريال، وسعر متوسط المطايا المشاركة في الأدوار النهائية من 1.5 إلى مليوني ريال.

 

 

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