“نساء المستقبل” توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق برنامج مشروعي لتمكين المرأة في ريادة الأعمال

وقعت جمعية نساء المستقبل ممثلةً برئيس مجلس إدارتها الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر اتفاقيه تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الأستاذ سلطان بن عبدالعزيز الحميدي،

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية للمرأة من خلال تقديم خدمات متعددة للتشجيع على مزاولة العمل الحر ومساعدة أصحاب المشاريع من خلال إيجاد حلول تمويلية للمشكلات التي تواجههم في مشاريع الأسر المنتجة.

ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للقروض ومشاريع الأسر المنتجة في الجمعية،

من جانبها أعربت الطويهر عن سعادتها بهذه الشراكة الاستراتيجية والتي تساهم بشكل كبير في تمكين المرأة بريادة الأعمال ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما قدمت شكرها للقائمين على بنك التنمية الاجتماعية على جهودهم المميزة في خدمة القطاع الثالث ومستفيديهم، مؤكدة على أن مخرجات هذه الاتفاقية تهدف لتحسين الدخل للمرأة وجعلها عنصر رئيسي في رفع نسبة الناتج المحلي وتسهيل حلول المشكلات التي تواجههم من خلال تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية والحلول المالية.