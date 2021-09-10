وزير الخارجية اليمني: رفض الحوثي مبادرة السلام يحتاج موقف دولي موحد 

المناطق_ وكالات

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقف موحد من المجتمع الدولي للضغط عليهم وإلزامهم بالانخراط في العملية السياسية.

واعتبر بن مبارك اليوم خلال لقاء مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق عملية السلام في اليمن والملفات المرتبطة بها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، استمرار تصعيد الميليشيات على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط ” صافر ” كورقة ابتزاز سياسية، ما هي الا دلائل على عدم رغبة ميليشيا الحوثي في السلام.