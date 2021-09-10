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الكشف عن الاشتراطات الجديدة لدخول السياح السعوديين إلى إيطاليا

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الكشف عن الاشتراطات الجديدة لدخول السياح السعوديين إلى إيطاليا

الكشف عن الاشتراطات الجديدة لدخول السياح السعوديين إلى إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=1025944
محررو المناطق

أعلنت سفارة المملكة لدى إيطاليا، اليوم الجمعة، الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين من المملكة لغرض السياحة.

 

وتضمنت الاشتراطات، شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة او نسخة إلكترونية، وفحص PCR خلال الـ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، وتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا و الاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة او إلكترونية.

 

ونوهت إلى أنه يطبق الحجر في مقر الإقامة لمدة ٥ أيام فقط لمن لا يقدم الشرطين رقم (١) و(٢) معاً، مع ضرورة عمل فحص PCR بعد اليوم الخامس في الحجر.

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