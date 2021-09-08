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القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع الريم المهدد بالانقراض بالقصيم

القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع الريم المهدد بالانقراض بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=1025972
محررو المناطق

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، عن القبض على مواطن بحوزته غزالين من نوع الريم المهدد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها.

وأوضح المتحدث بأنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم القبض على مواطن بحوزته غزالين من نوع (الريم) المهدد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها، وذلك بعد متابعته لتلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته والهرب من الموقع دون دفع قيمتها، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالين وذبحهما، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لدائرة النيابة العامة.

وأكد المقدم السحيباني أن عقوبة استخدام سلاح الرش (الشوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وعقوبة صيد غزال الريم غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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