نيابة عن ولي العهد.. الأمير خالد الفيصل يحضر ختام منافسات «مهرجان الهجن»

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غد، الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

واختتم مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، بقيمة سوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من المهرجان، بلغت كمتوسط سعر من 279 مليوناً إلى 372 مليون ريال، حيث تقدر قيمة المطية الواحدة المشاركة في الأشواط الأربعة الختامية بمبلغ يبدأ من ثلاثة إلى أربعة ملايين للمطية الواحدة، وفقاً لخبراء في مجال الهجن.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان المهندس محمود البلوي أن الهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المهرجان تعد من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جداً، مشيراً إلى أن الهجن الفائزة في الأشواط الأربعة النهائية قد تباع بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأضاف أن القيمة السوقية للهجن التي شاركت في الأدوار التمهيدية بلغت من 2.254 إلى 3.758 مليارات ريال “متوسط سعر” لـ 7873 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للمشاركة في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال “متوسط سعر” لـ 6713 مطية، ومتوسط سعر المطايا المشاركة في الأدوار التمهيدية بين 300 إلى 600 ألف ريال، وسعر متوسط المطايا المشاركة في الأدوار النهائية من 1.5 إلى مليوني ريال.