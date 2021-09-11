من بينها تحسين تقاطعات ودهانات للطرق..النقل والخدمات اللوجستية تنجز عددا من أعمال السلامة خلال شهر أغسطس

المناطق_ وكالات

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أغسطس عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل.

حيث قامت الوزارة بعدد من المشروعات المساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (10) تقاطعات، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (56.8) كيلومترًا، إضافة إلى وضع حواجز وسياجات على الطرق بطول (39) كيلومترًا، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول يتجاوز (108) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ (18626) وحدة، مع تركيب وصيانة (794) لوحة تحذيرية وإرشادية.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الاستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.