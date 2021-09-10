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أول تعليق من الجهاد الإسلامي على اعتقال الأسيرين الهاربين

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على اعتقال الأسيرين الهاربين
http://almnatiq.net/?p=1026033
محررو المناطق

اعتبر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي محمد حميد، أن إعادة اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينين الهاربين من سجن جبلوع هو أمر طبيعي.

 

وقال حميد، إن الأسرى كانوا محاصرون داخل كيان محتل ولا مجال للاختباء والتخفي، لكن يبقى يوم السادس من سبتمبر عيداً للفداء والحرية والانتصار.

 

وبثت قناة عبرية مساء يوم الجمعة، لقطات لعملية القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.

 

وأوضح المتحدث باسم شرطة إسرائيل، أن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة.

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