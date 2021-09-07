أول تعليق من حماس على اعتقال الأسيرين الهاربين من سجن جلبوع

محررو المناطق

علقت حركة حماس الفلسطينية، منذ قليل، على اعتقال الاحتلال لاثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع.

قال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن اعتقال الاحتلال لاثنين من الأسرى المحررين لن يغسل عار الاحتلال، ويكفيهم أنهم كسروا المنظومة الإسرائيلية، وكسروا هيبة الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الصور الأولي وفيديو يوثق لحظة القبض علي اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع، عقب إعلانها القبض عليهم.

وبثت قناة عبرية مساء يوم الجمعة، لقطات لعملية القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.

وأوضح المتحدث باسم شرطة إسرائيل، أن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة.