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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

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حالة الطقس اليوم بالمملكة..استمرار هطول الأمطار الرعدية على تلك المناطق

حالة الطقس اليوم بالمملكة..استمرار هطول الأمطار الرعدية على تلك المناطق
http://almnatiq.net/?p=1026072

أصدر المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار “الوطني للأرصاد” في تقريره بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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