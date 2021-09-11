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الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين آخرين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع (فيديو وصور)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين آخرين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع (فيديو وصور)

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الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين آخرين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع (فيديو وصور)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين آخرين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع (فيديو وصور)
http://almnatiq.net/?p=1026077
تمكنت ‏الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، من اعتقال أسيرين آخرين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، وهما زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة في  جنوب الناصرة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مساء الجمعة، القبض على الأسيرين محمود عارضة وهو من كبار أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وقائد عملية الفرار من سجن جلبوع ويعقوب قادري الذي كان من بين الستة الفارين من السجن الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “عارضة وقادري كانا يسيران في أحد شوارع مدينة الناصرة باحثين عن طعام، وحاولا تغطية وجوهيهما حتى لا يتم التعرف عليهما”.
وأضافت أن “من شاهدهما رفض مساعدتهما وأبلغ الشرطة الإسرائيلية وبعد دقائق هرعت قوات كبيرة من الشرطة للمكان وتم اعتقالهما”.
وأوضحت أنه تم نقل الأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما إلى جهاز الشاباك للتحقيق معهما، حول ملابسات عملية فرارهما من السجن الإسرائيلي، رفقة عدد من السجناء الآخرين.
ويذكر أن 6 أسرى فلسطينيين فروا فجر الإثنين الماضي، من “سجن جلبوع” شديد الحراسة، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين تنتهي بنفق خارج أسوار السجن.

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