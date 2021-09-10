“الأرصاد” تحذر: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير

حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس اليوم بمنطقة عسير، حيث تتعرض إلى تكون أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار “الوطني للأرصاد” في تقريره بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.