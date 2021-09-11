“منصة إحسان” تطلق خدمة التبرع الدوري للفئات الأكثر احتياجًا

أعلنت منصة إحسان الخيرية، عن إطلاقها خدمة التبرع الدوري، والتي تتيح للشخص إمكانية تخصيص مبلغ شهري موجه للفئات الأكثر احتياجًا بشكل تلقائي.

وقال عبد العزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان الخيرية، في تصريحات مُتلفزه، إن الخدمة توفر للمتبرع ربط بطاقته البنكية بـ”منصة إحسان”، وتُخصص مبلغ يتم خصمه شهريًا من البطاقة، موضحًا أن المتبرع يمكنه تحديد الجهة المستفيدة من المبلغ المستقطع.

واستكمل “الحمادي”، أن الخدمة يمكن الاستفادة منها دون الحاجة للذهاب إلى البنك، موضحًا أن المبالع المتبرع بها لـمنصة إحسان”، بلغت المليار ريال حتى الآن وجميعها وجهت إلي عدة مجالات منها: “المجال الإجتماعي، والصحي، والتعليمي، والإسكان، والإغاثي”.