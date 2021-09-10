دوري أبطال آسيا.. طاقم تحكيم كوري جنوبي يقود مواجهة النصر وتراکتور

كشفت مصادر عن هوية الحكم الذي سيقود مباراة النصر و تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي مقرر انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وصرحت المصادر بأن اتحاد الكرة لم يتلق أي تحديثات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الطاقم التحكيمي لمباراة النصر وتراكتور، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقودها الحكم الكوري الجنوبي دونج كيم.

ويستعد فريق النصر بقيادة البرازيلي مانو مينيز، لخوض مباراة قوية ضد تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري؛ في إطار دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويتجه المدرب مانو مينيز لإجراء تعديلات ملموسة في تشكيلة النصر الأساسية أمام تراكتور، وبالتحديد في خط الدفاع الذي سيفقد خدمات الثنائي علي لاجامي وعبدالله مادو.