“المسند”: توقعات بأمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، إنه ‏متوقع اليوم السبت أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية وربما منطقة الرياض وما حولها.

وأضاف “المسند”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن اليوم تتشكل الغيوم التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان و عسير والباحة، وتمتد حتى أجزاء من مكة المكرمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنورة.

ومن جهة أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.