“به مواد شديدة السمية”.. استشاري يُحذر من تناول الأطفال للكاتشب

حذرت طبيبة مصرية، من خطورة تناول الأطفال للكاتشب، والتي تؤدي في معظم الأحيان إلى الإصابة بالسمنة والسكري، وضعف في المناعة.

وقالت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، إن الكاتشب له أضرار خطيرة على صحة الأطفال، حيث يحتوي على مادة عبارة عن سم لذلك يجب التقليل من تناوله بقدر الإمكان.

وأضافت “ولاء طه”، أن الكاتشب يعد ضمن المواد الضارة “مركزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، بالإضافة إلى المواد الحافظة”.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن من ضمن الأضرار التي يسببها الكاتشب على صحة الأطفال الإصابة بالسمنة والسكري لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، يتسبب في ضعف المناعة كما يعمل على إصابة الأطفال بأمراض الجهاز العصبي لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق وهو من المعادن شديدة السمية.