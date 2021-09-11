احدث الأخبار

سفير الصين لدى الرياض:”ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية”
أبرز المواد
 بعد أسابيع من افتتاحه.. مليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخاء غرب تعز
أبرز المواد
 باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة
محليات
 بالصور.. إطلاق أسماء عدد من الشهداء على بعض شوارع نجران
منطقة نجران
 بشرى سارة لجماهير العالمي.. النصر يستعيد جهود فينسنت أمام تراكتور
الرياضة
 استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة
أبرز المواد
 قائمة فريق تراکتور أمام النصر في دوري أبطال آسیا
أبرز المواد
 “به مواد شديدة السمية”.. استشاري يُحذر من تناول الأطفال للكاتشب
أبرز المواد
 “المسند”: توقعات بأمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
منوعات
 “الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أجواء المناطق
 دوري أبطال آسيا.. طاقم تحكيم كوري جنوبي يقود مواجهة النصر وتراکتور
أبرز المواد
سفير الصين لدى الرياض:”ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية”

سفير الصين لدى الرياض:”ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية”

أبرز المواد
بعد أسابيع من افتتاحه.. مليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخاء غرب تعز

بعد أسابيع من افتتاحه.. مليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخاء غرب تعز

أبرز المواد
باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة

باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة

محليات
بالصور.. إطلاق أسماء عدد من الشهداء على بعض شوارع نجران

بالصور.. إطلاق أسماء عدد من الشهداء على بعض شوارع نجران

منطقة نجران

قائمة فريق تراکتور أمام النصر في دوري أبطال آسیا

قائمة فريق تراکتور أمام النصر في دوري أبطال آسیا
http://almnatiq.net/?p=1026120

كشفت مصادر، عن قائمة فريق تراکتور أمام النصر في دوري أبطال آسیا ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي مقرر انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وجاءت قائمة فريق تراکتور أمام النصر كالتالي: “محمد رضا اخبارى، هادى محمدي، أكبر ايمانى، محمد خرم الحسينى، رضا سيف احمدي، بهزاد سلامى ، صياد كوكبي، سعيد ايرانخواه، سامان نريمان جهان، سعيد واسعى، أبو الفضل رزاق يور، أمين أسدى، على فتحي ، محمد مسلمي يور، سعيد كرم آذر، أبو الفضل يورشيخ”.
وكانت قد كشفت مصادر عن هوية الحكم الذي سيقود مباراة النصر و تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي مقرر انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.
وصرحت المصادر بأن اتحاد الكرة لم يتلق أي تحديثات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الطاقم التحكيمي لمباراة النصر وتراكتور، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقودها الحكم الكوري الجنوبي دونج كيم.
ويستعد فريق النصر بقيادة البرازيلي مانو مينيز، لخوض مباراة قوية ضد تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري؛ في إطار دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
ويتجه المدرب مانو مينيز لإجراء تعديلات ملموسة في تشكيلة النصر الأساسية أمام تراكتور، وبالتحديد في خط الدفاع الذي سيفقد خدمات الثنائي علي لاجامي وعبدالله مادو.

روابط ذات صلة

استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة

استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة
دوري أبطال آسيا.. طاقم تحكيم كوري جنوبي يقود مواجهة النصر وتراکتور

دوري أبطال آسيا.. طاقم تحكيم كوري جنوبي يقود مواجهة النصر وتراکتور
الاتحاد الآسيوي يرفض طلب “تراكتور” بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق بدوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب “تراكتور” بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق بدوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*