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استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة

استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة

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قائمة فريق تراکتور أمام النصر في دوري أبطال آسیا

قائمة فريق تراکتور أمام النصر في دوري أبطال آسیا

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استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة

استبعاد هداف تراکتور عن القائمة الآسیویة أمام النصر بسبب الإصابة
نادي تراكتور سازي الإيراني
http://almnatiq.net/?p=1026126
كشفت مصادر عن اسبتعاد محمد عباس زاده أفضل هدافي تراکتور من القائمة الآسیویة أمام النصر ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب الإصابة، مضيفة أن اللاعبان المصابان في قائمة تراکتو أمام النصر هما “محمد خرم الحسیني (وسط)، علي فتحي(مهاجم).
وجاءت قائمة فريق تراکتور أمام النصرفي دوري أبطال آسیا كالتالي: “محمد رضا اخبارى، هادى محمدي، أكبر ايمانى، محمد خرم الحسينى، رضا سيف احمدي، بهزاد سلامى ، صياد كوكبي، سعيد ايرانخواه، سامان نريمان جهان، سعيد واسعى، أبو الفضل رزاق يور، أمين أسدى، على فتحي ، محمد مسلمي يور، سعيد كرم آذر، أبو الفضل يورشيخ”.
وكانت قد كشفت مصادر عن هوية الحكم الذي سيقود مباراة النصر و تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي مقرر انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.
وصرحت المصادر بأن اتحاد الكرة لم يتلق أي تحديثات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الطاقم التحكيمي لمباراة النصر وتراكتور، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقودها الحكم الكوري الجنوبي دونج كيم.

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