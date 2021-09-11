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سفير الصين لدى الرياض:”ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية”

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سفير الصين لدى الرياض:”ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية”

سفير الصين لدى الرياض:”ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية”
http://almnatiq.net/?p=1026137
قال السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ،  إنه لا يزال يتعلم الثقافة السعودية ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتعلمها.
ونشر السفير الصيني صورة له بالزي السعودي عبر حسابه على “تويتر” معلقًا عليها قائلا: “بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية، جالس أتعلم لبس البشت”.
يذكر أن حساب السفير تشن وي تشينغ على تويتر يقدم محتوى يسهم في مد جسور التواصل مع ابناء المملكة.
https://twitter.com/AmbChenWeiqing/status/1436285438105473027?s=20

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