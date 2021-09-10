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باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة

باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة

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باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة

باستثناء حالة واحدة.. منع الوزراء من تولي رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة
http://almnatiq.net/?p=1026138
محررو المناطق

نشرت جريدة “أم القرى”، تفاصيل ونص قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ.

وشدد القرار على عدم جواز تولي أي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، باستثناء حالة واحدة.

وجاء في نصر القرار:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37638 وتاريخ 8/ 7/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رقم 2364 وتاريخ 8/ 3/ 1442هـ، في شأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، ورقم (424) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1978) وتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-47/ 42/ د) وتاريخ 28/ 11/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.

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