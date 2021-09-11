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طريقة استعراض تذاكر فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “توكلنا”

طريقة استعراض تذاكر فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1026159
أوضح تطبيق توكلنا طريقة استعراض تذاكر الفعاليات لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال، إن الخدمة تمكّن المستخدم من استعراض تذاكر الفعاليات، وعرضها عند بوابة الدخول للتحقق من سريانها بعد التحقق من الحالة الصحية، بهدف تسهيل آلية الدخول إلى الفعاليات.

 

وأضاف أنه بعد شراء التذكرة من مزود الخدمة يتم التوجه إلى “الخدمات” ثم الضغط على “التذاكر” من خدمة الفعاليات، حيث يظهر للمستخدم الحجز القائم، ما يمكّنه من استعراض تفاصيل التذكرة من خلال الدخول إلى الفعالية عبر عرض رمز الاستجابة.

 

 

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