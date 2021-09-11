محاكم التنفيذ تستقبل 75 ألف طلب بقيمة 8.6 مليار خلال شهر

محررو المناطق

استقبلت محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري الحالي، قرابة 75 ألف طلب تنفيذ للأوراق التجارية بقيمة بلغت نحو 8.6 مليار ريال.

وجاءت سندات الأمر في مقدمة تلك الطلبات بنحو 44% منها، وذلك بقرابة 33 ألف طلب تنفيذ.

وحلت منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق الأعلى في قيمة الطلبات بقرابة 4.1 مليار ريال، ثم الرياض بنحو 2.82 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بقيمة 689.1 ألف ريال.

وسُجلت طلبات بمنطقة المدينة المنورة بـ287.9 مليون ريال، ومنطقة القصيم بـ244.2 مليون، وعسير بقيمة 135.2 مليون، ومنطقة جازان بـ 90.9 مليون، وحائل بـ47 مليون، ونجران بـ103.3 مليون، والحدود الشمالية بـ22.3 مليون ريال.