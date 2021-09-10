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98 % نسبة التعافي بالمملكة.. ننشر إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

98 % نسبة التعافي بالمملكة.. ننشر إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
http://almnatiq.net/?p=1026168
أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021م.
وأكد مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 71.6 مليون جرعة، فيمأ بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.
وأضاف “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,494,891) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,455,928) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,175) حالة.
وأشار المركز إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ (71,605,142)، فما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%.
https://twitter.com/GCCStat/status/1436583561449119751?s=20

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