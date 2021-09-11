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“الأرصاد” تحذر: تعرض مكة المكرمة والطائف لأمطار غزيرة وتدنى في مستوى الرؤية

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“الأرصاد” تحذر: تعرض مكة المكرمة والطائف لأمطار غزيرة وتدنى في مستوى الرؤية

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أصدرالمركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا هامًا بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة مكة المكرمة، والطائف ـ الكامل، حيث يشهدان هطول أمطار متوسطة إلى غزيزة، ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد والسيول، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ من الساعة الواحده ظهر اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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