بعد إزالة التعديات..استعادة أراضٍ مساحتها أكثر من 4.3 ملايين متر بالقصيم

المناطق ـ القصيم:

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم، تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه تبلغ مساحتها 4.316.172 مترًا مربعًا.

ونجحت اللجان بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، استعادة تلك الأراضي خلال 3 أشهر فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة القصيم أحمد الحصين، أن تنفيذ الإزالات خلال الفترة الماضية شمل إنهاء تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة في المنطقة.

وشدد على تطبيق أشد العقوبات بحق المُتعدين، مهيبًا بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.