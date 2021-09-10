دموع طفلة يمنية تدفع استشاري بقلب الأطفال للتطوع 14 عاماً

محررو المناطق

دفعت دموع طفلة يمنية، استشاري في قلب الأطفال إلى التطوع 14 عاماً لعلاج الأطفال.

وقال استشاري قلب الأطفال الدكتور عبدالرحمن المسند في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن طفلة يمنية مريضة بالقلب عمرها 13 عاماً بكت بشدة عندما جرى إبلاغها بصعوبة علاجها، مشيراً إلى أن دموعها كانت وقوداً له للعمل تطوعاً للتخفيف عن الأطفال.

ولفت إلى أنه نجح خلال تلك السنوات في تشخيص وعلاج قرابة 3 آلاف حالة طفل، موضحاً أن أسعد لحظات حياته هي مشاهدة فرحة وسعادة أسر المرضى.