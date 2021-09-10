احدث الأخبار

دموع طفلة يمنية تدفع استشاري بقلب الأطفال للتطوع 14 عاماً
محليات
 يرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: “نجم الخريف” يتلألأ بالسماء اليوم لعدة ليالي مقبلة
أبرز المواد
 ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة
منطقة مكة المكرمة
 مظاهرات فلسطينية غاضبة للتنديد باعتقال الأسرى الهاربين
دولي
 بعد إزالة التعديات..استعادة أراضٍ مساحتها أكثر من 4.3 ملايين متر بالقصيم
محليات
 مقتل جنديين وإصابة 3 من القوات التركية باستهداف مركبتهم بعبوة ناسفة في إدلب
دولي
 تبرعات “إحسان” تقترب من مليار ريال
محليات
 “الأرصاد” تحذر: تعرض مكة المكرمة والطائف لأمطار غزيرة وتدنى في مستوى الرؤية
أبرز المواد
 طريقة استعراض تذاكر فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “توكلنا”
أبرز المواد
 “توكلنا” يكشف خطوات إسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمُستخدم للآخرين
محليات
 اتجاه لتطعيم الأطفال الأقل من 11 عاماً بلقاح “فايزر” بأمريكا في أكتوبر
أهم الاخبار
 98 % نسبة التعافي بالمملكة.. ننشر إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
أبرز المواد
دموع طفلة يمنية تدفع استشاري بقلب الأطفال للتطوع 14 عاماً

دموع طفلة يمنية تدفع استشاري بقلب الأطفال للتطوع 14 عاماً

محليات
يرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: “نجم الخريف” يتلألأ بالسماء اليوم لعدة ليالي مقبلة

يرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: “نجم الخريف” يتلألأ بالسماء اليوم لعدة ليالي مقبلة

أبرز المواد
ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة

ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة

منطقة مكة المكرمة
مظاهرات فلسطينية غاضبة للتنديد باعتقال الأسرى الهاربين

مظاهرات فلسطينية غاضبة للتنديد باعتقال الأسرى الهاربين

دولي

دموع طفلة يمنية تدفع استشاري بقلب الأطفال للتطوع 14 عاماً

دموع طفلة يمنية تدفع استشاري بقلب الأطفال للتطوع 14 عاماً
http://almnatiq.net/?p=1026209
محررو المناطق

دفعت دموع طفلة يمنية، استشاري  في قلب الأطفال إلى التطوع 14 عاماً لعلاج الأطفال.

 

وقال استشاري قلب الأطفال الدكتور عبدالرحمن المسند في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن طفلة يمنية مريضة بالقلب عمرها 13 عاماً بكت بشدة عندما جرى إبلاغها بصعوبة علاجها، مشيراً إلى أن دموعها كانت وقوداً له للعمل تطوعاً للتخفيف عن الأطفال.

 

ولفت إلى أنه نجح خلال تلك السنوات في تشخيص وعلاج قرابة 3 آلاف حالة طفل، موضحاً أن أسعد لحظات حياته هي مشاهدة فرحة وسعادة أسر المرضى.

 

روابط ذات صلة

المبعوث الأممي لليمن يعرب عن قلقه حيال استهداف المدنيين والمنشآت بالمملكة

المبعوث الأممي لليمن يعرب عن قلقه حيال استهداف المدنيين والمنشآت بالمملكة
إسقاط «مفخخة دون طيار» غرب صعدة.. ومقتل 4 عناصر للحوثي في تعز

إسقاط «مفخخة دون طيار» غرب صعدة.. ومقتل 4 عناصر للحوثي في تعز
ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق اليمنيين.. والمطرب يحيى صعصعة آخر الضحايا

ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق اليمنيين.. والمطرب يحيى صعصعة آخر الضحايا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*