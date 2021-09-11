تراجع حاد في أسعار العملات الرقمية اليوم.. و”بيتكوين” تهبط بنسبة 2.56%

شهدت العملات الرقمية المشفرة، هبوطًا حادًا في أسعار اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، ليفقد السوق 3.13% من قيمته خلال 24 ساعة فقط.

كما تراجعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة، خلال آخر 24 ساعة إلى مستوى 2.04 تريليون دولار، كما بلغ حجم التداولات خلال الفترة نفسها 138.90 مليار دولار.

ورغم أن سوق العملات الرقمية شهد عمليات شراء مكثفة بالأمس، ولا يزال حجم التداول مرتفع خلال تعاملات اليوم السبت بنسبة 3.62%، إلا أن أغلب العملات الرئيسية تشهد نزيف من الخسائر، يرجعه البعض إلى مخاوف المستثمرين من تأثير بيانات التضخم على سياسات الاحتياطي الاتحادي الفدرالي، والتعجيل بخفض التحفيز وفرض التشديد النقدي.

وهبطت أيضًا العملة الافتراضية الأبرز “بيتكوين Bitcoin BTC” بنسبة 2.56% إلى 44.996 ألف دولار أمريكي، مسجلة قيمة سوقية 845.417 مليار دولار، لكنها بعيدة عن القيمة السوقية المسجلة في تعاملات الثلاثاء البالغة 971 مليار دولار.

كما انخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 4.48% خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 3234.71 دولارا، فيما بلغت قيمته السوقية 380.227 مليار دولار أمريكي.

وهوت عملة “كاردانو” بنسبة 2.78% خلال التعاملات الصباحية السبت، مسجلة 2.42 دولارا للوحدة الواحدة، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لها، نحو 76.763 مليار دولار أمريكي. وبنسبة 0.06% ارتفعت العملة الافتراضية “تيثر” إلى دولارا واحد بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لها، نحو 68.31 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات التداول اليوم.

أما عملة بينانس كوين، فقد سجلت تراجعا بنسبة 2.58% خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليبلغ سعر الوحدة الواحدة نحو 407.10 دولارا، وبإجمالي قيمة سوقية 67.68 مليار دولار.

أما عملة “سولانا” فقد سجلت هبوطا حادا بنسبة 3.02% خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليبلغ سعر الوحدة 178.31 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 51.94 مليار دولار، والثلاثاء، قفزت العملات الافتراضية بأكثر من 6% بالمتوسط، في صعود لم يجد له متداولون تفسيرا، وسط زيادة في الطلب على تعدين العملات وفتح محافظ استثمارية جديدة.