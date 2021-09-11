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ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
شرطة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1026218
محررو المناطق

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، 17598 مخالفاً خلال أسبوع، منهم 6594 مخالفاً لنظام الإقامة، و9229 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1775 مخالفاً لنظام العمل.

 

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 202 شخص، (48 %) منهم يمنيو الجنسية، و(49 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، إلى جانب ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

 

كما جرى ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

 

ويُجرى حالياً إخضاع 83118 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 71456 رجلاً، و11662 امرأة.

 

وأحالت الحملات، 65186 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3227 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، مع ترحيل 9421 مخالفاً.

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