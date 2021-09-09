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استشاري يُحذر: الحلويات والمعجنات غير مناسبة للأطفال.. والنكهات تُهدد صحتهم

استشاري يُحذر: الحلويات والمعجنات غير مناسبة للأطفال.. والنكهات تُهدد صحتهم
http://almnatiq.net/?p=1026255
محررو المناطق

حذر استشاري تغذية، من زيادة تقديم الحلويات والمعجنات للأطفال؛ كونها من الأغذية الفارغة.

 

وقال استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان خلال مداخلة مع “برنامج 120” على قناة “الإخبارية”، إن “الكرواسون” و”الكيك” غير مناسبة للأطفال رغم احتوائها على كمية قليلة من الأجبان.

 

ولفت إلى أن النكهات” المُضافة للأغذية والوجبات الجاهزة مثل “الكاتشب” تُهدد صحة الأطفال.

 

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