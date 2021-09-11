ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)

قالت رؤى مليباري، رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر، إنة وفقًا للتقارير فإنه كل 3 ثواني يصاب شخص بالخرف، أي ما يعادل 130 ألف مصاب بالزهايمر تقريبًا في المملكة.

وأضافت رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر، في تصريحات لـ”برنامج 120″ والذي يذاع عبر قناة الإخبارية، أن عدد الإصابات بالزهايمر في المملكة كبيرة جدا.

وأوضحت، أن هذا العدد الكبير جاء بسبب رفع نسبىة التوعية لدى المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث أنهم يقوموا بإبلاغ الجهات بحالات الإصابة لديهم على عكس ما كان يحدث خلال الـ10 سنوات الماضية.

https://twitter.com/i/status/1436652183819272195