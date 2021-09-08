“نزاهة”: نحافظ على سرية معلومات المُبلغين عن الفساد.. ويمكنهم إخفاء أسماءهم

محررو المناطق

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، على أنها تُحافظ على سرية معلومات المُبلغين عن شبهات الفساد، مع ضمان عدم تضرر أي مبلغ بسبب بلاغه.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن شبهات الفساد أو قصور الخدمات أو إجراءات العمل أو تعثر المشاريع من خلال التواصل مع الهاتف المجاني “980”، والبريد الإلكتروني “@nazaha.gov.sa”.

وشددت على أنه يمكن للمبلغ تقديم ما لديه من معلومات عن وقائع الفساد دون الحاجة للإفصاح عن الاسم، بشرط أن تكون المعلومات المقدمة قابلة للبحث والتتبع.

ولفتت إلى أنه يمكن للمُبلغ الاستفسار عن بلاغه من خلال الاتصال على الرقم الموحد للهيئة خلال أوقات العمل الرسمي.