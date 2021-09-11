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الأقدار ساقتها للمكان..ممرضة تُنقذ متسوقة تعرضت لـ”غصة” في مول بحائل

الأقدار ساقتها للمكان..ممرضة تُنقذ متسوقة تعرضت لـ”غصة” في مول بحائل
http://almnatiq.net/?p=1026274
محررو المناطق

أنقذت ممرضة كانت تتواجد مصادفة داخل أحد المولات في حائل، فتاة تعرضت لـ”غصة” خلال تناولها الطعام.

 

وقدمت الممرضة منى الحربي التي كانت تتواجد في المول للاحتفال مع بعض زميلاتها لتوديع ممرضة فلبينية انتهى عقد عملها، الإسعافات اللازمة للفتاة لمساعدتها على التنفس مجددًا.

 

ونجحت الممرضة بمساعدة زميلاتها في إخراج قطعة الأكل من حلق الفتاة، قبل أن تحضر فرقة إسعافية وتقدم اللازم لها.

 

وطالبت الممرضة وفقاً لـ”العربية نت”، بوجود الإسعافات الأولية في المطاعم والأماكن العامة، مع تدريب منسوبي المحلات عليها، مشيرةً أن الأقدار حولت وجهتها من مطعم آخر إلى هذا المطعم.

 

وكرم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، الممرضة نظير عملها البطولي في إنقاذ حياة الفتاة.

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