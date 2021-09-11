احدث الأخبار

خلال يومين.. أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة لإجراءات كورونا
أبرز المواد
 “نزاهة”: نحافظ على سرية معلومات المُبلغين عن الفساد.. ويمكنهم إخفاء أسماءهم
محليات
 مدرب تراكتور: قادرون على هزيمة النصر رغم الظروف الصعبة
الرياضة
 ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)
أبرز المواد
  التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط
أهم الاخبار
 استشاري يُحذر: الحلويات والمعجنات غير مناسبة للأطفال.. والنكهات تُهدد صحتهم
أهم الاخبار
 “مسك الخيرية” تحتفي بنجاح برنامج “صنّاع المستقبل” ووصوله في شتى أنحاء المملكة
أبرز المواد
 بعد إصابة رضائي بـ”كورونا”.. فحوصات للاعبي فريق استقلال طهران
الرياضة
 اكتشاف 133 ألف طالب موهوب في المدارس خلال 20 عامًا بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 “السيسي”: الإخوان عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عاماً
أهم الاخبار
 إيران تقصف مواقع المعارضة شمال العراق بطائرات مسيرة مفخخة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا تعزيز العمل المشترك
محليات
عاجل

 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

خلال يومين.. أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة لإجراءات كورونا

خلال يومين.. أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة لإجراءات كورونا

أبرز المواد
“نزاهة”: نحافظ على سرية معلومات المُبلغين عن الفساد.. ويمكنهم إخفاء أسماءهم

“نزاهة”: نحافظ على سرية معلومات المُبلغين عن الفساد.. ويمكنهم إخفاء أسماءهم

محليات
مدرب تراكتور: قادرون على هزيمة النصر رغم الظروف الصعبة

مدرب تراكتور: قادرون على هزيمة النصر رغم الظروف الصعبة

الرياضة
ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)

ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)

أبرز المواد

خلال يومين.. أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة لإجراءات كورونا

خلال يومين.. أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة لإجراءات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1026275
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2668 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
وقد نتج عن هذه الجولات إغلاق  6 منشآت مخالفة و ضبط 156 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ،وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة “ممتثل” في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

روابط ذات صلة

طريقة استعراض تذاكر فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “توكلنا”

طريقة استعراض تذاكر فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “توكلنا”
“توكلنا” يكشف خطوات إسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمُستخدم للآخرين

“توكلنا” يكشف خطوات إسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمُستخدم للآخرين
العمرة من الإيقاف إلى العودة التدريجية في ظل وباء كورونا.. التحصين كلمة السر

العمرة من الإيقاف إلى العودة التدريجية في ظل وباء كورونا.. التحصين كلمة السر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*